Мінфін росії пропонує підвищити податки через зростання витрат на війну в Україні — Finance.ua
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Мінфін росії пропонує підвищити податки через зростання витрат на війну в Україні

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Мінфін росії пропонує підвищити податки через зростання витрат на війну в Україні
Мінфін росії пропонує підвищити податки через зростання витрат на війну в Україні
Мінфін росії пропонує вдосконалити податкову систему, зокрема, запровадити прогресивну шкалу оподаткування, пише meduza з посиланням на росЗМІ, які ознайомилися з проєктом.
Прогресивна шкала починатиметься з річного доходу понад 2,4 млн рублів (200 000 рублів на місяць, близько $2200).
Такий крок російської влади може свідчити про брак грошей у бюджеті через зростаючі витрати на війну в Україні.
За вищою ставкою податок платитимуть не з усього доходу, а з його перевищення над мінімальним рівнем.
Для громадян із доходом менше ніж 200 000 рублів на місяць ставка ПДФО не зміниться і залишиться на рівні 13%. При цьому доходи учасників війни під підвищену ставку ПДФО не потраплять.
Ставка податку для різних рівнів доходу:
  • від 2,4 до 5 млн рублів на рік (від 200 000 до 417 000 на місяць) — 15%;
  • від 5 до 20 млн рублів на рік (від 417 000 до 1,7 млн на місяць) — 18%;
  • від 20 до 50 млн рублів на рік (від 1,7 до 4,17 млн на місяць) — 20%;
  • понад 50 млн рублів на рік — 22%.
Підвищення також торкнуться податку на прибуток компаній, який зросте з 20 до 25%.
Зміни зачеплять 3% працездатного населення країни — близько 2,5 млн осіб.
За матеріалами:
Forbes.ua
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