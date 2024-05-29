Мінфін росії пропонує підвищити податки через зростання витрат на війну в Україні — Finance.ua

Мінфін росії пропонує підвищити податки через зростання витрат на війну в Україні Сьогодні 10:45 — Світ

Мінфін росії пропонує підвищити податки через зростання витрат на війну в Україні

Мінфін росії пропонує вдосконалити податкову систему, зокрема, запровадити прогресивну шкалу оподаткування, пише meduza з посиланням на росЗМІ, які ознайомилися з проєктом.

Прогресивна шкала починатиметься з річного доходу понад 2,4 млн рублів (200 000 рублів на місяць, близько $2200).

Такий крок російської влади може свідчити про брак грошей у бюджеті через зростаючі витрати на війну в Україні.

За вищою ставкою податок платитимуть не з усього доходу, а з його перевищення над мінімальним рівнем.

Для громадян із доходом менше ніж 200 000 рублів на місяць ставка ПДФО не зміниться і залишиться на рівні 13%. При цьому доходи учасників війни під підвищену ставку ПДФО не потраплять.

Ставка податку для різних рівнів доходу:

від 2,4 до 5 млн рублів на рік (від 200 000 до 417 000 на місяць) — 15%;

від 5 до 20 млн рублів на рік (від 417 000 до 1,7 млн на місяць) — 18%;

від 20 до 50 млн рублів на рік (від 1,7 до 4,17 млн на місяць) — 20%;

понад 50 млн рублів на рік — 22%.

Підвищення також торкнуться податку на прибуток компаній, який зросте з 20 до 25%.

Зміни зачеплять 3% працездатного населення країни — близько 2,5 млн осіб.

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