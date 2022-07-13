Мінфін підвищив ставки валютних облігацій — Finance.ua

Мінфін підвищив ставки валютних облігацій Вчора 11:30 — Фондовий ринок

Мінфін підвищив ставки валютних облігацій

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 12 липня підвищило дохідність доларових військових облігацій, що дало змогу залучити 330,5 мільйона доларів.

Про це йдеться в даних результатів аукціонів.

Мінфін розмістив 3-місячні доларові папери під 3,5%, 6-місячні — під 4% і під 4,5% — річні, тоді як раніше 6-міс. облігації розміщувалися під 3,5%, 12-міс. — під 3,7% та 20-міс. — під 3,9%.

Найбільше було продано 6-місячних облігацій — на 183,8 млн доларів, 3-місячних — на 140,6 млн доларів і річних — на 6 млн доларів.

В той же час Мінфін знову відмовився підвищувати дохідність військових облігацій у гривні, внаслідок чого обсяг їх продажу залишився на низькому рівні — 143,5 млн грн.

Сподіваючись на підвищення Мінфіном ставок, попит на аукціонах зріс до 3,92 млрд грн з 2,94 млрд грн тижнем раніше.

Покупці просили до 23,5% за 4-місячними паперами, до 22% — за 6-місячні, до 15% — за річними та до 18% — за дворічними, проте продавець знову відмовився змінювати дохідність. У результаті було задоволено лише неконкурентні заявки.

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Економічна Правда За матеріалами:

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