Мінфін підвищив ставки валютних облігацій — Finance.ua

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Мінфін підвищив ставки валютних облігацій

Фондовий ринок
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Мінфін підвищив ставки валютних облігацій
Мінфін підвищив ставки валютних облігацій
Міністерство фінансів на первинних аукціонах 12 липня підвищило дохідність доларових військових облігацій, що дало змогу залучити 330,5 мільйона доларів.
Про це йдеться в даних результатів аукціонів.
Мінфін розмістив 3-місячні доларові папери під 3,5%, 6-місячні — під 4% і під 4,5% — річні, тоді як раніше 6-міс. облігації розміщувалися під 3,5%, 12-міс. — під 3,7% та 20-міс. — під 3,9%.
Найбільше було продано 6-місячних облігацій — на 183,8 млн доларів, 3-місячних — на 140,6 млн доларів і річних — на 6 млн доларів.
В той же час Мінфін знову відмовився підвищувати дохідність військових облігацій у гривні, внаслідок чого обсяг їх продажу залишився на низькому рівні — 143,5 млн грн.
Сподіваючись на підвищення Мінфіном ставок, попит на аукціонах зріс до 3,92 млрд грн з 2,94 млрд грн тижнем раніше.
Покупці просили до 23,5% за 4-місячними паперами, до 22% — за 6-місячні, до 15% — за річними та до 18% — за дворічними, проте продавець знову відмовився змінювати дохідність. У результаті було задоволено лише неконкурентні заявки.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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