Мінфін підписав зі Світовим банком угоду на $232 млн — Finance.ua

Мінфін підписав зі Світовим банком угоду на $232 млн Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Мінфін підписав зі Світовим банком угоду на $232 млн

У вівторок, 5 вересня, відбулось підписання угоди між Міністерством фінансів України та Світовим банком у рамках проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей». Загальний обсяг фінансування рамкового проекту сягає $800 млн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Я вдячний Світовому банку за незмінну підтримку України, зокрема у сфері мобілізації ресурсів на відновлення. За оцінками звіту RDNA 2, станом на лютий 2023 року, загальна вартість завданої шкоди житловому сектору України, оцінюється у понад 50 млрд доларів США. Проект допоможе тисячам українців розпочати ремонт свого житла, яке зазнало пошкоджень через збройну агресію рф», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко

Що передбачає угода

Угода передбачає надання Світовим банком початкового фінансування у розмірі $232 млн.

Кошти буде спрямовано на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків на підконтрольних Україні територіях.

Фінансування складається з:

гранту у розмірі $162,2 млн від Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) Світового банку;

позики у розмірі $70 млн від МБРР під гарантію Уряду Японії.

Мета проєкту

Метою проєкту є створення належних умов для повернення українців до постраждалих від бойових дій територій у звільнених регіонах України.

Проєкт також підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови та узгодженості з цілями інтеграції в ЄС.

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