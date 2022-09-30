Мінфін 4 жовтня розміщуватиме військові облігації у гривні — Finance.ua

Мінфін 4 жовтня розміщуватиме військові облігації у гривні Вчора 11:45 — Казна та Політика

Міністерство фінансів 4 жовтня розміщуватиме військові облігації у гривні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів

Облігації в гривні мають терміни обігу 182, 357 та 525 днів.

Міністерство фінансів 16 серпня розмістило військових облігацій на 71,5 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 5 липня, вона становила 128 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Мінфін повідомив, що військові облігації — це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення рф, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими.

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