Мінфін 4 жовтня розміщуватиме військові облігації у гривні — Finance.ua
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Мінфін 4 жовтня розміщуватиме військові облігації у гривні

Казна та Політика
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Міністерство фінансів 4 жовтня розміщуватиме військові облігації у гривні.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
Облігації в гривні мають терміни обігу 182, 357 та 525 днів.
Міністерство фінансів 16 серпня розмістило військових облігацій на 71,5 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.
До цього найменша сума була залучена 5 липня, вона становила 128 млн гривень.
Як повідомляли Українські Новини, раніше Мінфін повідомив, що військові облігації — це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення рф, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими.

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За матеріалами:
Українські Новини
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