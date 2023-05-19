Міненерго змінить вимоги до обов'язкових резервів пального — Finance.ua

Міненерго змінить вимоги до обов'язкових резервів пального Сьогодні 20:02 — Енергетика

Міненерго змінить вимоги до обов'язкових резервів пального

У Міністерстві енергетики України оцінили ситуацію на ринку пального. Відомство пропонує запровадити європейський механізм запасів ресурсів.

Про такі плани розповів заступник голови Міненерго Микола Колісник

Чи достатньо запасів пального

За словами представника Міністерства енергетики, на сьогодні в країні достатньо запасів пального, однак, з огляду на мінімізацію воєнних ризиків, їх обсяг бажано наростити з одного місяця до двох.

«На ринку в операторів мереж запасу пального дійсно наразі в об'ємі до 30 днів, чого повністю достатньо для стабільної роботи ринку. Тобто, палива достатньо, але Міненерго пропонує запровадити європейський механізм, щоб ця достатність була постійною», — уточнив посадовець.

Європейський механізм запасів ресурсів

Він розповів про законопроєкт № 9024, зареєстрований у парламенті. Документ покликаний мінімізувати всі ризики нестабільної ситуації та не допустити дефіциту на ринку, подібного до минулорічного.

За європейським регламентом, мінімальний обсяг має бути сформований за принципом двох базисів: або 90 днів імпорту, або 61 день внутрішнього споживання.

Тому проєкт закону передбачатиме, що створення такого запасу відбуватиметься упродовж восьми років.

«Тобто, ми просто узаконимо існуючу ситуацію і учасники ринку будуть зобов’язані створити такі умови не лише коли їм економічно це вигідно, чи коли складається певна ситуації, а постійно будуть тримати такий рівень», — додав заступник міністра.

Пільги на пальне

Як очікується, в Україні з 1 липня поточного року мають намір повернути ПДВ та акцизи на пальне, скасовані у березні минулого року, до довоєнного рівня. Це передбачено законом № 2618-ІХ, який говорить про скасування податкових пільг на пальне у два етапи.

Перший етап був запланований на вересень минулого року. Тоді повернули акцизи у розмірі 100 євро за 1000 літрів бензину та дизпалива, залишивши ПДВ на рівні 7%.

Другий етап стартує з 1 липня цього року. Акцизи будуть поновлені до довоєнного рівня, а ставка ПДВ — до 20%.

«Після таких змін акциз на бензин зросте більше ніж удвічі — до €213, на дизпальне — майже на 40% — до €140 за 1000 л», — кажуть аграрії.

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