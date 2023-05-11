Міненерго США знизило прогноз ціни на нафту Brent — Finance.ua

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Міненерго США знизило прогноз ціни на нафту Brent

Енергетика
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Міненерго США знизило прогноз ціни на нафту Brent
Міненерго США знизило прогноз ціни на нафту Brent
Міненерго США знизило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2023 рік із $85,01/бар. до $78,65/бар.
Це випливає із даних щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації відомства (EIA).
Оцінку вартості Brent на 2024 рік також значно знижено — з $81,21/бар. до $74,47/бар.
Відомство підкреслює, що ціни на нафту знижуються на побоюваннях про погіршення глобальної світової економіки, ймовірності кризи в банківському секторі, а також інфляції. Середня спотова ціна Brent, за даними EIA, у квітні становила $85/бар. При цьому 4 травня відомство зафіксувало падіння до $73/бар.
При цьому в Міненерго США припускають, що в найближчій перспективі ціни скоригуються через сезонне зростання попиту, а також на тлі добровільного скорочення видобутку країн ОПЕК.
Крім того, EIA прогнозує, що на стабілізацію нафтових цін також вплине збільшення споживання нафти в Китаї та Індії. За оцінкою міністерства, вартість Brent відновиться з поточних рівнів до $75−80/бар. між третім кварталом 2023 та першим кварталом 2024 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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