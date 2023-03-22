Мінекономіки розглядає три варіанти інтеграції учасників бойових дій у ринок праці — Finance.ua

Мінекономіки розглядає три варіанти інтеграції учасників бойових дій у ринок праці Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Мінекономіки розглядає три варіанти інтеграції учасників бойових дій у ринок праці

Міністерство економіки працює у трьох напрямках, аби колишні військові могли працевлаштуватися та були більш затребуваними на ринку праці.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Один з пріоритетів Мінекономіки — забезпечити інтеграцію учасників бойових дій, ветеранів в ринок праці та підприємництво. Після закінчення війни близько мільйона наших військових повернуться до цивільного життя, і ми вже зараз готуємо програми для їхнього працевлаштування та забезпечення економічної свободи», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Уряд працює в трьох напрямках:

розвиток ветеранського підприємництва;

сприяння працевлаштуванню найманим працівникам;

запуск програм перенавчання.

За її словами, нині вже працює низка активних програм зайнятості, і Мінекономіки розглядає можливості масштабування діючих програм, зокрема щодо збільшення компенсації роботодавцям частини ЄСВ та витрат на оплату праці за працевлаштування ветеранів, осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

Також обговорюється можливість надання роботодавцю компенсації витрат на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю.

В свою чергу роботодавці акцентували на необхідності посилення програм з перенавчання, зважаючи на нестачу кваліфікованих кадрів, яка відчувається на ринку праці вже зараз. А також висловили підтримку щодо розширення програм компенсації за працевлаштування учасників бойових дій.

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