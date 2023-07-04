Мінекономіки посилить вимоги до участі в Prozorro. Продажі — Finance.ua

Мінекономіки посилить вимоги до участі в Prozorro. Продажі Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Мінекономіки посилить вимоги до участі в Prozorro. Продажі

Мінекономіки планує провести технічні зміни для учасників Prozorro. Продажі. Нові зміни планується впровадити під час старту великої приватизації.

Про це розповів заступник міністра економіки Олексій Соболев під час конференції Прозорро. Продажі «Пʼять років реформі малої приватизації: від першого аукціону до 14 млрд гривень у бюджети».

Зокрема, йдеться про те, що учасник електронного аукціону, який зайняв друге місце за підсумками торгів, не матиме права відмовитися від очікування рішення щодо першого переможця. І у випадку, якщо недоброчесні учасники торгів, які посіли перше або друге місця відмовлятимуться від сплати суми за актив, державний бюджет отримуватиме гарантійні внески обох учасників, а це — майже 40% від стартової ціни обʼєкта.

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«Міністерство та Уряд продовжують працювати над реформами, які спрямовані на досягнення економічної стабільності, серед яких і запуск великої приватизації. Ухвалення ініційованих Мінекономіки змін стане останнім важливим законодавчим кроком для запуску великої приватизації в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі, на яку чекає вся держава. Запуск продажу обʼєктів великої приватизації дозволить суттєво збільшити надходження до державного бюджету. Законодавчі ініціативи міністерства також сприятимуть залученню на онлайн-торги з малої приватизації доброчесних учасників, а відтак і переможців, які будуть ефективними власниками цих активів та інвестуватимуть у їхній розвиток» — зазначив Олексій Соболев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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