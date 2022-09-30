Мінекономіки ОАЕ відкриває офіс у метавсесвіті — Finance.ua

Мінекономіки ОАЕ відкриває офіс у метавсесвіті Вчора 03:10 — Фінтех і Картки

Мінекономіки ОАЕ відкриває офіс у метавсесвіті

Міністр економіки ОАЕ Абдулла бін Тук Аль Маррі заявив про те, що відомство готує до відкриття офісу у метавсесвіті. Примітно те, що він надаватиме весь перелік послуг, включно з двосторонніми договорами з владою та бізнесом.

Таку заяву політик зробив у рамках першої у своєму роді Дубайської асамблеї метавсесвітів. Ця конференція проходила в Еміратах сьогодні, 28 вересня.

«Це не концепція. Ми говоримо про повноцінний третій офіс», — прокоментував новий проект міністр.

Відомство вже має два представництва — у Дубаї та Абу-Дабі. Функціонально новий офіс нічим від них не відрізняється.

У ньому відвідувачі зможуть отримати консультацію, підписати папери, що юридично зобов’язують, провести переговори. Як висловився Аль Маррі, це «третя адреса» відомства.

Політик зазначив, що це не лише «реверанс» на користь нових технологій, а й реальний крок до спрощення дипломатичних відносин. Тепер чиновникам не потрібно їздити до ОАЕ заради дрібних угод.

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