Обсяг торгів землею в метавсесвітах впав на 98% від свого піку, досягнутого в 2021 році — Finance.ua
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Обсяг торгів землею в метавсесвітах впав на 98% від свого піку, досягнутого в 2021 році

Фінтех і Картки
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Обсяг торгів землею в метавсесвітах впав на 98% від свого піку, досягнутого в 2021 році
Обсяг торгів землею в метавсесвітах впав на 98% від свого піку, досягнутого в 2021 році
У 2021 році обсяги торгів віртуальною землею в індустрії Метавсесвіту били всі рекорди. Але з того моменту масштаби продажів просіли на 98%, що багато в чому зумовлюється глобальним ведмежим трендом на ринку.
Згідно зі звітами видання Delphi Digital, торгові обсяги досягли піку в листопаді 2021 року на позначці $8 млрд.
У минулому віртуальну землю в секторі Метавсесвіту було анонсовано як глобальну інновацію технології Web3. Це викликало величезний інтерес з боку інвесторів, які прагнули придбати земельні ділянки. Багато хто також був залучений до Метавсесвіту в надії отримати реальний прибуток у віртуальному світі, де можна грати, торгувати цифровими активами і обмінюватися різними предметами.
Але на тлі глобальної просадки на крипторинку багато користувачів засумнівалися в практичній користі віртуальних земель. Частина критиків стверджували, що співтовариство зіткнулося з надлишком цього ресурсу, отже, він перестав бути дефіцитним і вже не викликав такого шаленого інтересу.
На думку експертів, незважаючи на таку тенденцію, списувати з рахунків Метавсесвіт не можна. Як підтвердження вони наводять статистику, згідно з якою станом на 6 вересня 2022 року в США було зареєстровано понад 4000 товарних знаків, які пов’язані з індустрією Metaverse. Великі бренди та інституційні інвестори все ще підтримують активний попит у цьому сегменті.
За матеріалами:
cryptomisto
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