Мінекономіки хоче скасувати деякі інструменти регулювання бізнесу – проєкти — Finance.ua

Мінекономіки хоче скасувати деякі інструменти регулювання бізнесу – проєкти Сьогодні 07:33 — Казна та Політика

Мінекономіки хоче скасувати деякі інструменти регулювання бізнесу – проєкти

У Міністерстві економіки України підготували проєкт постанови Кабміну про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо дерегуляції бізнесу. Окремі урядові акти пропонують взагалі скасувати. Відповідні зміни Мінекономіки пропонує внести до Митного кодексу та інших законодавчих документів — і вже оприлюднили законопроєкти.

Кабінету Міністрів України пропонується скасувати постанови, у яких йдеться про видачу контрольних марок на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Також Мінекономіки вважає «застарілим та фактично не діючими інструментом державного регулювання» висновок науково-дослідної організації стосовно технічної неможливості знешкодження та утилізації шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних вод.

Також Міністерство пропонує внести зміни до Митного Кодексу — зокрема, скасувати інструменти, «які втратили актуальність, невиправдано застосовуються та відповідно засмічують регуляторне поле». Йдеться про дозвіл на реекспорт товарів, що походять з інших країн, — за останні чотири роки такий дозвіл жодного разу не видавався. А також висновок про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні.

Інший проєкт закону передбачає виключення деяких інструментів держрегулювання з:

Гірничого закону — погодження технічного проекту підприємства з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;

Водного кодексу — дозволи на користування надрами для розробки родовищ підземних вод;

закону «Про режим іноземного інвестування» — держреєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора;

закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» — висновок на право проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних контрактів про міжнародні передання товарів військового призначення або про експорт товарів подвійного використання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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