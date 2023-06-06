Мінцифри запускає пілотний проєкт з модернізації інтернет-мереж в Україні — Finance.ua

Мінцифри запускає пілотний проєкт з модернізації інтернет-мереж в Україні
Команда Мінцифри за підтримки Nokia запускає пілотний проект з модернізації інтернет-мереж в Україні. У межах проекту оновимо телеком-обладнання і забезпечимо перехід на енергонезалежні інтернет-мережі. Вони більш захищені та стійкі до обстрілів і знеструмлень. Це дозволить українцям бути на зв’язку навіть за критичних умов, а провайдерам — не наражати працівників на небезпеку.
Про це пише Урядовий портал.
20% території України були під окупацією. І потребують повного відновлення зруйнованої цифрової інфраструктури.
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«У воєнний час зв’язок та інтернет — технологічна перевага над ворогом. Одне з наших пріоритетних завдань — забезпечити понад 1 млн українців — мешканців прифронтових населених пунктів швидкісним інтернетом, що не залежить від світла та є стійким до регулярних обстрілів. Вдячний Nokia, що першими відгукнулися та долучилися до проекту з відновлення телеком-мереж. Компанія готова забезпечити найсучасніше обладнання для фіксованого доступу до інтернету та мобільного зв’язку», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
На першому етапі проєкту буде проведена оцінка та аналіз руйнувань. Далі — проєктування модернізованих мереж, будівництво та оновлення обладнання.
Де почнуть реалізацію? Для запуску пілотного проєкту розглядається 6 населених пунктів у Херсонській, Харківській, Київській, Сумській та Чернігівській областях. Перша область на черзі — Херсонська.
Наприклад, в одному із сіл в Херсонській області, куди нещодавно їздила команда Мінцифри та Nokia, — із засобів звʼязку є лише Starlink поблизу селищної ради.
Після пілотного запуску в кількох населених пунктах ініціативу будуть масштабувати, щоб український зв’язок був більш стійким та енергонезалежним.
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