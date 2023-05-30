Мінцифри та Palantir підписали меморандум про співпрацю у сферах оборони та відновлення — Finance.ua
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Мінцифри та Palantir підписали меморандум про співпрацю у сферах оборони та відновлення

Казна та Політика
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Міністерство цифрової трансформації та Palantir підписали меморандум про співпрацю у сферах оборони та відновлення України після російського вторгнення.
Співпраця передбачає використання технологій Palantir, зокрема в оцінці пошкоджень будівель та інфраструктури, а також використання програмного забезпечення для оптимізації відновлення.
Palantir — один зі світових лідерів з розробки програмного забезпечення та постачальник хмарних рішень, продуктами якого користуються Міністерство оборони США та великі інвестиційні банки. Компанія розширить партнерство з Україною задля досягнення спільних цілей.
  • посилення цифрових можливостей надання електронних державних послуг, оборони та відновлення України;
  • підтримку та координацію відновлення України на основі цифрових технологій;
  • об'єднання зусиль у сфері цифровізації, цифрових інновацій та інтеграції у міжнародний ринок;
  • обмін даними та досвідом щодо впровадження провідних світових технологій за підтримки Збройних сил України.
Гендиректор Palantir Алекс Карп був першим західним генеральним директором, який відвідав Україну та зустрівся з Володимиром Зеленським після початку війни. З того часу Palantir співпрацює з українським урядом.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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