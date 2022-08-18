Мінцифри спрямувало $54 мільйони з криптофонду Aid For Ukraine на допомогу ЗСУ — Finance.ua

Мінцифри спрямувало $54 мільйони з криптофонду Aid For Ukraine на допомогу ЗСУ Вчора 16:14 — Казна та Політика

Мінцифри спрямувало $54 мільйони з криптофонду Aid For Ukraine на допомогу ЗСУ

Міністерство цифрової трансформації України спрямувало $54 мільйони з криптофонду Aid For Ukraine на допомогу ЗСУ, цифровому та кіберспротиву.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

За ці кошти закупили:

понад 8 тисяч бронежилетів і 4 тисячі касок;

80 тисяч одиниць військового одягу;

400 тисяч сухпайків;

понад 5 тисяч цифрових прицілів та нічної оптики;

30 тисяч військових аптечок;

понад 100 тисяч медикаментів та засобів захисту;

майже 1000 одиниць комунікаційних девайсів та понад 200 дронів;

35 тонн палива та 100 автомобілів.

«Кожен закуплений шолом, бронік, прилад нічної оптики чи автівка допомогли зберегти життя особовому складу понад 50 військових формувань Збройних Сил України. А також посилили обороноздатність країни, зокрема можливості СБУ, Головного управління Міноборони й Нацгвардії України», — наголосили в міністерстві.

На гроші криптофонду Мінцифра підтримала військові підрозділи, які займаються роботизованими системами.

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