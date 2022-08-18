Мінцифри спрямувало $54 мільйони з криптофонду Aid For Ukraine на допомогу ЗСУ — Finance.ua

Мінцифри спрямувало $54 мільйони з криптофонду Aid For Ukraine на допомогу ЗСУ
Міністерство цифрової трансформації України спрямувало $54 мільйони з криптофонду Aid For Ukraine на допомогу ЗСУ, цифровому та кіберспротиву.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
За ці кошти закупили:
- понад 8 тисяч бронежилетів і 4 тисячі касок;
- 80 тисяч одиниць військового одягу;
- 400 тисяч сухпайків;
- понад 5 тисяч цифрових прицілів та нічної оптики;
- 30 тисяч військових аптечок;
- понад 100 тисяч медикаментів та засобів захисту;
- майже 1000 одиниць комунікаційних девайсів та понад 200 дронів;
- 35 тонн палива та 100 автомобілів.
«Кожен закуплений шолом, бронік, прилад нічної оптики чи автівка допомогли зберегти життя особовому складу понад 50 військових формувань Збройних Сил України. А також посилили обороноздатність країни, зокрема можливості СБУ, Головного управління Міноборони й Нацгвардії України», — наголосили в міністерстві.
На гроші криптофонду Мінцифра підтримала військові підрозділи, які займаються роботизованими системами.
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