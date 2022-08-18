Мінцифри спрямувало $54 мільйони з криптофонду Aid For Ukraine на допомогу ЗСУ — Finance.ua
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Мінцифри спрямувало $54 мільйони з криптофонду Aid For Ukraine на допомогу ЗСУ

Казна та Політика
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Мінцифри спрямувало $54 мільйони з криптофонду Aid For Ukraine на допомогу ЗСУ
Мінцифри спрямувало $54 мільйони з криптофонду Aid For Ukraine на допомогу ЗСУ
Міністерство цифрової трансформації України спрямувало $54 мільйони з криптофонду Aid For Ukraine на допомогу ЗСУ, цифровому та кіберспротиву.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
За ці кошти закупили:
  • понад 8 тисяч бронежилетів і 4 тисячі касок;
  • 80 тисяч одиниць військового одягу;
  • 400 тисяч сухпайків;
  • понад 5 тисяч цифрових прицілів та нічної оптики;
  • 30 тисяч військових аптечок;
  • понад 100 тисяч медикаментів та засобів захисту;
  • майже 1000 одиниць комунікаційних девайсів та понад 200 дронів;
  • 35 тонн палива та 100 автомобілів.
«Кожен закуплений шолом, бронік, прилад нічної оптики чи автівка допомогли зберегти життя особовому складу понад 50 військових формувань Збройних Сил України. А також посилили обороноздатність країни, зокрема можливості СБУ, Головного управління Міноборони й Нацгвардії України», — наголосили в міністерстві.
На гроші криптофонду Мінцифра підтримала військові підрозділи, які займаються роботизованими системами.

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За матеріалами:
Finance.ua
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