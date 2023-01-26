Мінцифри разом із партнерами запускає у лютому безкоштовне навчання із блокчейну — Finance.ua

Мінцифри разом із партнерами запускає у лютому безкоштовне навчання із блокчейну
Мінцифра разом із партнерами запускає безкоштовне навчання із криптограмотності — це понад 100 годин теоретичної та практичної інформації.
Навчання проходитиме у форматі тренажера, що передбачає практичну роботу над конкретними кейсами на платформах партнерів. Ці завдання розроблені провідними експертами криптоіндустрії.
Два формати: для самостійного навчання на платформі Дія.Цифрова освіта та як факультатив у ЗВО.
Теми освітньої програми:
- історія грошей та розвитку технології блокчейн, і виникнення біткоїна;
- майнінг та алгоритми консенсусів;
- Ethereum та смарт-контракти;
- відмінності холодних та гарячях криптогаманців;
- NFT, DAO та DeFi;
- особливості централізованих та децентралізованих криптобірж;
- можливості та ризики торгівлі на ринку цифрових активів;
- основи кібергігієни;
- децентралізовані протоколи: зокрема, IPFS та Filecoin.
Курс реалізується Мінцифрою у співпраці з найбільшою європейською криптобіржою WhiteBIT,що має українське коріння, та фундацією Filecoin Foundation for the Decentralized Web.
«Ми як біржа і як частина криптовалютої індустрії хочемо ділитися знаннями, аби підвищити рівень освіченості наших громадян. Для нас важливо передавати досвід, який допоможе українцям як мінімум відповідати тенденціям світу, а як максимум — розвивати державу у сфері цифрових активів й будувати сильнішу економіку для наступних поколінь», — сказав Олексій Ковальов, віцепрезидент найбільшої європейської криптобіржі WhiteBIT.
Також серед партнерів проєкту — метавсесвіт Atlantis.World, застосунок Zapper.fi, а також блокчейн-проєкт Aragon, що створює технологічну інфраструктуру для управління децентралізованими організаціями (DAO).
«Як досвідчена DAO-платформа, що володіє професійною експертизою, ми надаватимемо освітні матеріали про створення DAO на основі досліджень та експертизи, яку ми накопичили за останні 7 років. Прагнемо, щоб студенти дізналися, на яких аспектах створення DAO варто зосередитися, та озброїти їх технічними знаннями, необхідними для прийняття ключових рішень при створенні DAO», — сказав Антоні Лейтенеггер, голова бізнес-девелопменту проєкта «Арагон».
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