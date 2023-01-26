Мінцифри разом із партнерами запускає у лютому безкоштовне навчання із блокчейну — Finance.ua

Мінцифри разом із партнерами запускає у лютому безкоштовне навчання із блокчейну Сьогодні 12:20

Мінцифра разом із партнерами запускає безкоштовне навчання із криптограмотності — це понад 100 годин теоретичної та практичної інформації.

Навчання проходитиме у форматі тренажера, що передбачає практичну роботу над конкретними кейсами на платформах партнерів. Ці завдання розроблені провідними експертами криптоіндустрії.

Два формати: для самостійного навчання на платформі Дія.Цифрова освіта та як факультатив у ЗВО.

Теми освітньої програми:

історія грошей та розвитку технології блокчейн, і виникнення біткоїна;

майнінг та алгоритми консенсусів;

Ethereum та смарт-контракти;

відмінності холодних та гарячях криптогаманців;

NFT, DAO та DeFi;

особливості централізованих та децентралізованих криптобірж;

можливості та ризики торгівлі на ринку цифрових активів;

основи кібергігієни;

децентралізовані протоколи: зокрема, IPFS та Filecoin.

Курс реалізується Мінцифрою у співпраці з найбільшою європейською криптобіржою WhiteBIT,що має українське коріння, та фундацією Filecoin Foundation for the Decentralized Web.

«Ми як біржа і як частина криптовалютої індустрії хочемо ділитися знаннями, аби підвищити рівень освіченості наших громадян. Для нас важливо передавати досвід, який допоможе українцям як мінімум відповідати тенденціям світу, а як максимум — розвивати державу у сфері цифрових активів й будувати сильнішу економіку для наступних поколінь», — сказав Олексій Ковальов, віцепрезидент найбільшої європейської криптобіржі WhiteBIT.

Також серед партнерів проєкту — метавсесвіт Atlantis.World, застосунок Zapper.fi, а також блокчейн-проєкт Aragon, що створює технологічну інфраструктуру для управління децентралізованими організаціями (DAO).

«Як досвідчена DAO-платформа, що володіє професійною експертизою, ми надаватимемо освітні матеріали про створення DAO на основі досліджень та експертизи, яку ми накопичили за останні 7 років. Прагнемо, щоб студенти дізналися, на яких аспектах створення DAO варто зосередитися, та озброїти їх технічними знаннями, необхідними для прийняття ключових рішень при створенні DAO», — сказав Антоні Лейтенеггер, голова бізнес-девелопменту проєкта «Арагон».

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.