Мінагрополітики та виробники домовилися стабілізувати ціни на яйця — Finance.ua

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Мінагрополітики та виробники домовилися стабілізувати ціни на яйця

Аграрний ринок
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Мінагрополітики та виробники домовилися стабілізувати ціни на яйця
Мінагрополітики та виробники домовилися стабілізувати ціни на яйця
Міністерство аграрної політики та продовольства України та асоціація «Союз птахівників України» уклали меморандум щодо курячих яєць. Він діятиме до 31 грудня.
Про це повідомляє Мінагрополітики.
«Документ спрямований на те, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за якими яйця постачаються до торговельних мереж», — йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, виробники яєць у межах меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць.
«Мінагрополітики, зі свого боку, сприятиме, щоб виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності. Крім того, міністерство сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їх переробки», — повідомили в прес-службі.
Меморандум діятиме до 31 грудня цього року, може бути продовженим у разі необхідності та є відкритим до підписання виробниками харчових курячих яєць.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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