Мінагро працює над тим, аби створити на кордоні комплекси з перевалки зерна — Finance.ua

Мінагро працює над тим, аби створити на кордоні комплекси з перевалки зерна 25.06.2022, 12:43 — Аграрний ринок

Міністерство агрополітики для розширення наземних експортних потужностей запропонує бізнесу умови для будівництва комплексів з перевалки зерна.

Про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів в інтерв’ю AgroPolit.com.

«На західному кордоні я бачу наразі три речі. Перше — компанії власники діючих елеваторів і далі розвивають їх з прицілом на збільшення обсягів перевантаження. Туди інвестують мільйони доларів», — зазначив Сольський.

Друге — поруч із кордоном активно беруть у користування чинну інфраструктуру, купують перевантажувачі, транспорт, склади для зберігання і займаються перевантаженням зерна.

Крім того, на західному кордоні потрібно встановити комплекси, які спрощують логістичні рішення з перевантаження зерна. Таких потужностей додатково потрібно найближчим часом щонайменше 6–8 млн тонн.

Згідно оцінок Мінагро, дефіцит елеваторних потужностей для зберігання старого і нового врожаю може коливатися в межах 10–15 млн тонн.

Протягом 1–2 місяців бізнесу запропонують комплекси з перевалки зерна та ділянки під їх будівництво за вигідними умовами фінансування поблизу кордону, зазначив міністр.

Економічна Правда За матеріалами:

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