Мінагро назвало основного торговельного партнера України — Finance.ua
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Мінагро назвало основного торговельного партнера України

Аграрний ринок
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Мінагро назвало основного торговельного партнера України
Мінагро назвало основного торговельного партнера України
Україна залишається лідером світового експорту по пшениці, кукурудзі, ячменю та по соняшниковій олі, найбільше експортуємо до ЄС, країни Близького Сходу та Північної Африки та країни Південно-Східної Азії.
Про це розповів виконуючий обов’язки Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.
«Можемо виділити декілька основних регіонів — це ЄС, країни Близького Сходу та Північної Африки та країни Південно-Східної Азії. Самі ці три регіони є найбільшими споживачами української продукції», — каже Висоцький.
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Він розповідає, що ми досі залишаємось лідерами світового експорту по пшениці, кукурудзі, ячменю та по соняшниковій олії, шроту, сої, ріпаку, а також м’яса птиці, горіхів, меду, молочної продукції, цукру та інших товарів.
«Усі ці товари розподілені по тих трьох регіонам. Основним торговельним партнером є країни Середземномор’я, в тому числі і Туреччина, але ми бачимо, що світовий попит може змінюватись», — сказав він.
За матеріалами:
УНН
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