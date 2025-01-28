Мінʼюст хоче націоналізувати активи російської «Татнефти» на 2 млрд грн — Finance.ua

Мінʼюст хоче націоналізувати активи російської «Татнефти» на 2 млрд грн Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до ПАТ «Татнафти імені В. Д. Шашина» у вигляді стягнення активів в дохід держави.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Богатих 27 січня. Активи оцінюються у близько 2 млрд грн.

Позов стосується стягнення корпоративних прав підприємств, які ведуть господарську діяльність мережі АЗС та володіють нафтобазами, автозаправними станціями, транспортними засобами та спецтехнікою на території Харківської та Полтавської областей.

Активи, які планується націоналізувати, оцінюються у близько 2 млрд грн.

Підставою для позову Мін’юсту є те, що «Татнафта» — одна з найбільших російських нафтових компаній, що контролюється вищим політичним керівництвом та забезпечує значні надходження до бюджету рф.

Компанія входить до структури паливно-енергетичного комплексу рф та виробляє близько 20-ти видів продукції, серед яких авіаційний керосин та дизельне паливо, які включені до обов’язкового переліку рекомендованих для поставок на підприємства військово-промислового комплексу рф, повідомляє Міністерство юстиції.

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У травні 2022 року ДБР повідомило про арешт майна, рахунків та корпоративних прав групи компаній російської «Татнафти» в Україні. Загалом було заарештовано 115 обʼєктів нерухомого майна: нафтобази, АЗС, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів й автомобілів. Вартість майна оцінювалась у понад 2 млрд грн. Також було заарештовано корпоративні права та рахунки підприємств російської групи на суму близько 400 млн грн.

Згодом ці активи передали в управління АРМА. Втім, за 14 місяців перебування під управління АРМА понад 100 заарештованих АЗС російської «Татнафти» не принесли до бюджету жодних нарахувань. У серпні 2023-го уряд передав в управління «Укрнафті» три арештовані компанії, які належали російській «Татнафті».

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