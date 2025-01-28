Мінʼюст хоче націоналізувати активи російської «Татнефти» на 2 млрд грн — Finance.ua
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Мінʼюст хоче націоналізувати активи російської «Татнефти» на 2 млрд грн

Казна та Політика
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Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до ПАТ «Татнафти імені В. Д. Шашина» у вигляді стягнення активів в дохід держави.
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Богатих 27 січня. Активи оцінюються у близько 2 млрд грн.
Позов стосується стягнення корпоративних прав підприємств, які ведуть господарську діяльність мережі АЗС та володіють нафтобазами, автозаправними станціями, транспортними засобами та спецтехнікою на території Харківської та Полтавської областей.
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Активи, які планується націоналізувати, оцінюються у близько 2 млрд грн.
Підставою для позову Мін’юсту є те, що «Татнафта» — одна з найбільших російських нафтових компаній, що контролюється вищим політичним керівництвом та забезпечує значні надходження до бюджету рф.
Компанія входить до структури паливно-енергетичного комплексу рф та виробляє близько 20-ти видів продукції, серед яких авіаційний керосин та дизельне паливо, які включені до обов’язкового переліку рекомендованих для поставок на підприємства військово-промислового комплексу рф, повідомляє Міністерство юстиції.
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У травні 2022 року ДБР повідомило про арешт майна, рахунків та корпоративних прав групи компаній російської «Татнафти» в Україні. Загалом було заарештовано 115 обʼєктів нерухомого майна: нафтобази, АЗС, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів й автомобілів. Вартість майна оцінювалась у понад 2 млрд грн. Також було заарештовано корпоративні права та рахунки підприємств російської групи на суму близько 400 млн грн.
Згодом ці активи передали в управління АРМА. Втім, за 14 місяців перебування під управління АРМА понад 100 заарештованих АЗС російської «Татнафти» не принесли до бюджету жодних нарахувань. У серпні 2023-го уряд передав в управління «Укрнафті» три арештовані компанії, які належали російській «Татнафті».
За матеріалами:
Forbes.ua
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