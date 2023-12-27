«Мільйонні збитки для економіки рф»: українська IT Армія паралізувала роботу російської EPR-системи — Finance.ua

«Мільйонні збитки для економіки рф»: українська IT Армія паралізувала роботу російської EPR-системи
Українське «кібервійсько» завдало удару по одній із найбільших EPR-систем росії. Клієнти у крамницях та на заправках не можуть розплатитися, бо не працює каса.
Про це повідомляє Мінцифри.
Стало відомо, що українська IT Армія паралізувала роботу системи 1C-Рарус. Вона налічує 150 тис. користувачів.
«Серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як Татнєфть та ВТБ. Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. А це мільйонні збитки для російської економіки», — йдеться у повідомленні.
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