«Мільйонні збитки для економіки рф»: українська IT Армія паралізувала роботу російської EPR-системи — Finance.ua

«Мільйонні збитки для економіки рф»: українська IT Армія паралізувала роботу російської EPR-системи Сьогодні 18:14 — Казна та Політика

Українське «кібервійсько» завдало удару по одній із найбільших EPR-систем росії. Клієнти у крамницях та на заправках не можуть розплатитися, бо не працює каса.

Про це повідомляє Мінцифри.

Стало відомо, що українська IT Армія паралізувала роботу системи 1C-Рарус. Вона налічує 150 тис. користувачів.

«Серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як Татнєфть та ВТБ. Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. А це мільйонні збитки для російської економіки», — йдеться у повідомленні.

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