Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс — Finance.ua
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Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс

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Громадські обʼєднання, що опікуються ветеранами й ветеранками, їхніми родинами та сім’ями полеглих захисників — можуть отримати від 500 тисяч до 1 мільйона гривень фінансування.
Стартував конкурс ВАРТО+ГО від Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів. Дедлайн подачі заявок — 04 травня 2023 року, о 23:59.
Гроші можуть отримати організації, котрі:
  • захищають права і свободи ветеранів й ветеранок, та членів їхніх сімей;
  • задовольняють суспільні, економічні, соціальні, культурні та інші інтереси;
  • надають послуги та соціальну підтримку ветеранам-підприємцям;
  • надають персональне менторство ветеранського підприємництва;
  • займаються підвищенням конкурентоспроможності ветеранського бізнесу;
  • популяризують ветеранський бізнес на українському та міжнародному ринках.
Також фінансуються організації, які надають соціальний супровід ветеранам, членам їхніх родин та сім’ям полеглих захисників і захисниць. Кошти виділяються на соціальний супровід дітей ветеранів та дітей полеглих захисників і захисниць:
  • навчальні позашкільні активності різних напрямків: гуртки, дитячі табори, тренінги, культурно-масові заходи, кроскультурна взаємодія, програми соціального обміну;
  • правовий захист, покращення соціального супроводу задоволення соціальних потреб: доступу до освіти, позашкільної, позакласної, факультативної діяльності;
  • програми з особистої безпеки.
Якщо вашої ініціативи немає в переліку категорій, проте ви співпрацюєте з ветеранами та їхніми родинами — подавайте заявку на участь у програмі.
Деталі на сайті: https://veteranfund.com.ua/contests/varto-go2023/. Запитання та уточнення надсилайте на пошту uvfprojects@veteranfund.mva.gov.ua (з обов’язковим зазначенням теми листа «Варто+ГО»), або за телефоном: +380 (98) 009 48 72.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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