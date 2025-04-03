Мільярдери зі сукупними статками понад 100 мільярдів доларів залишили росію — Finance.ua
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Мільярдери зі сукупними статками понад 100 мільярдів доларів залишили росію

Особисті фінанси
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Мільярдери зі сукупними статками понад 100 мільярдів доларів залишили росію
Мільярдери зі сукупними статками понад 100 мільярдів доларів залишили росію
24 бізнесмени, яких раніше вважали російськими, у новому світовому рейтингу Forbes вказані як представники інших країн. Їхні сукупні статки сягають 110 млрд дол.
Про це пише The Moscow Times.
Так, співзасновника «Альфа-Груп» Олексія Кузьмічова (7,5 млрд дол) тепер віднесли до Франції, колишній президент «Альфа-Банку» Петро Авен (4,7 млрд дол) став латвійським мільярдером, а засновниця «Інтеко» Олена Батуріна (1,3 млрд дол) фігурує як підприємиця з Великої Британії.
Де найбільше
Найбільше «колишніх» російських мільярдерів тепер у Швейцарії: серед них Михайло Прохоров (10,7 млрд дол), Єгор Кульков (4,1 млрд дол), а також Володимир і Микола Фартушняки. Серед інших змін: Андрій Мельниченко (17,4 млрд дол) тепер представляє ОАЕ, Алішер Усманов (16,7 млрд дол) — Узбекистан, а Дмитро Риболовлєв (6,4 млрд дол) — Монако.
Ця тенденція посилилася після початку великої війни в Україні. Через санкції паспорт рф став перешкодою для ведення бізнесу на Заході. Щонайменше шість мільярдерів офіційно відмовилися від російського громадянства, серед них співзасновник Revolut Микола Сторонський і власник Freedom Тимур Турлов.
Сукупні статки російських мільярдерів досягли рекордних 625,5 млрд дол, перевищивши попередній — 606,2 млрд дол, який зафіксували у 2021 році, до початку великої війни в України.
За матеріалами:
Економічна Правда
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