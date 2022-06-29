Мільярдер Бренсон приїхав у Гостомель: зацікавився відновленням аеродрому — Finance.ua
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Мільярдер Бренсон приїхав у Гостомель: зацікавився відновленням аеродрому

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Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі в середу, 29 червня.
Про це повідомляє голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.
мільярдер Річард Бренсон в&nbsp;Гостомелі
мільярдер Річард Бренсон в Гостомелі, РБК-Україна
«У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП „Антонов“, можливостями його відновлення. Розповів гостю про такі перспективи та наявні проекти реконструкції летовища», — написав Думенко.
Як повідомлялося, Бренсон кілька разів висловлювався на підтримку України. Так, наприклад, раніше у своїй статті Бренсон закликав світових бізнесменів об’єднатися у зв’язку з можливим вторгненням росії в Україну. Він заявив, що необхідно відстояти суверенітет країни в умовах російської агресії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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