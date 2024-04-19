Microsoft виявила перші спроби російських хакерів вплинути на вибори у США — Finance.ua
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Microsoft виявила перші спроби російських хакерів вплинути на вибори у США

Фондовий ринок
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Microsoft виявила перші спроби російських хакерів вплинути на вибори у США
Microsoft виявила перші спроби російських хакерів вплинути на вибори у США
Корпорація Microsoft заявила, що впродовж останніх 45 днів активізувалися російські хакерські групи, які вдаються до спроб вплинути на майбутні президентські вибори у США.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
У звіті компанії зазначається, що пов’язані із росією облікові записи поширюють суперечливий контент, спрямований на американську аудиторію, зокрема із критикою підтримки України у війні з росією. Хоча наразі активність росії, зафіксована Microsoft, не така інтенсивна, як під час попередніх президентських виборів у США, вона може зрости найближчими місяцями, йдеться у матеріалі.
«Повідомлення щодо України — через традиційні медіа та соціальні медіа — набрали обертів протягом останніх двох місяців завдяки поєднанню прихованих і відкритих кампаній від щонайменше 70 пов’язаних із РФ груп, які ми відстежуємо», — зазначили в Microsoft.
У корпорації зауважили, що найбільш активна із виявлених російських інформаційних кампаній пов’язана із адміністрацією російського президента путіна. Інша кампанія спрямована на публікацію дезінформації у мережі різними мовами, при цьому повідомлення зазвичай починаються з того, що це нібито поширює «викривач» або «журналіст». Після цього фейковий контент поширюється низкою вебсайтів, серед яких DC Weekly. Miami Chronical та The Intel Drop.
За матеріалами:
Укрінформ
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