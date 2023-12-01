Microsoft випустила новорічний светр із Windows XP (фото) — Finance.ua

Microsoft випустила новорічний светр із Windows XP (фото) Сьогодні 00:20 — Світ

Microsoft випустила новорічний светр із Windows XP (фото)

Microsoft випустила нову версію свого щорічного різдвяного светра. Цього року він присвячений операційній системі Windows XP і шпалерам для робочого столу під назвою «Безтурботність».

На светрі спереду зображений курсор мишки, а ззаду — логотип ОС. Заявляється, що цей одяг може повернути нас в епоху гри «Сапер», браузера Internet Explorer, джинсів із низькою посадкою. За складом — 55% бавовни та 45% акрилу.

Светр доступний на сайті Microsoft за 70 дол (2533 грн).

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