Microsoft випустила новорічний светр із Windows XP (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft випустила новорічний светр із Windows XP (фото)

Світ
70
Microsoft випустила новорічний светр із Windows XP (фото)
Microsoft випустила новорічний светр із Windows XP (фото)
Microsoft випустила нову версію свого щорічного різдвяного светра. Цього року він присвячений операційній системі Windows XP і шпалерам для робочого столу під назвою «Безтурботність».
На светрі спереду зображений курсор мишки, а ззаду — логотип ОС. Заявляється, що цей одяг може повернути нас в епоху гри «Сапер», браузера Internet Explorer, джинсів із низькою посадкою. За складом — 55% бавовни та 45% акрилу.
Светр доступний на сайті Microsoft за 70 дол (2533 грн).
За матеріалами:
bigmir.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.