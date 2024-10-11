Microsoft впроваджує можливість купувати та грати в ігри Xbox на Android — Finance.ua
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Microsoft впроваджує можливість купувати та грати в ігри Xbox на Android

Фондовий ринок
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Корпорація Microsoft оголосила про прийдешнє оновлення для Android-додатку Xbox, яке дасть змогу користувачам запускати ігри та купувати їх прямо зі смартфона.
Як повідомляє 9to5Google, таке оновлення готується на тлі рішення суду зобов’язати Google відмовитися від Google Play Billing для всіх додатків у Google Play. Оновлення Android-додатку Xbox очікується в листопаді після того, як Google виконає вимоги суду.
Як саме працюватимуть ігри з Xbox на Android, не уточнюється. Журналісти припускають, що, найімовірніше, йдеться про «хмарний» геймінг, що дасть змогу уникнути необхідності потужного обладнання на пристрої — усе навантаження ляже на хмарні сервери.
Нагадаємо, на початку жовтня суд визнав Google монополістом і зобов’язав надати конкуруючим стороннім магазинам додатків доступ до повного каталогу Google Play. Компанія вже подала апеляцію, однак передумов до зміни рішення суду США немає.
За матеріалами:
УНІАН
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