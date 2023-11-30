Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги українським держустановам — Finance.ua

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Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги українським держустановам

Казна та Політика
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Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги українським держустановам
Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги українським держустановам
Університети, школи, лікарні, державні установи та визначені підприємства у сфері транспорту й оборони зможуть далі користуватися хмарними продуктами Microsoft до кінця 2024 року.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
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Про що йдеться

Ідеться про безоплатний доступ до хмарного сховища Microsoft. Крім того, українські комерційні організації також зможуть користуватися сервісами компанії на пільгових умовах до кінця березня наступного року.
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Раніше Microsoft випустила додаток Windows App, яке стане в пригоді багатьом користувачам. Він дозволяє отримати віддалений доступ до ПК через пристрій на macOS, iOS, iPadOS, а також через браузер або інший комп’ютер з Windows.
Додаток дозволяє підключатися до Windows 365, віртуального робочого столу Azure, Microsoft Dev Box або власного ПК. Як відзначають у Microsoft, утиліта підтримує кілька моніторів, різні роздільні здатності екрана, масштабування і не тільки.

Довідка Finance.ua:

  • з початку війни компанія системно підтримує Україну, вона вже надала допомогу на 540+ млн доларів;
  • Microsoft долучається до проєктів із цифровізації, кібербезпеки, розмінування, документування воєнних злочинів, судочинства, медицини та освіти.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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