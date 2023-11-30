Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги українським держустановам — Finance.ua

Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги українським держустановам Сьогодні 03:59 — Казна та Політика

Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги українським держустановам

Університети, школи, лікарні, державні установи та визначені підприємства у сфері транспорту й оборони зможуть далі користуватися хмарними продуктами Microsoft до кінця 2024 року.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Читайте також Microsoft представила додаток для підключення iPhone до Windows 365

Про що йдеться

Ідеться про безоплатний доступ до хмарного сховища Microsoft. Крім того, українські комерційні організації також зможуть користуватися сервісами компанії на пільгових умовах до кінця березня наступного року.

Читайте також Microsoft випустила програму для доступу до ПК з будь-якого іншого пристрою

Раніше Microsoft випустила додаток Windows App, яке стане в пригоді багатьом користувачам. Він дозволяє отримати віддалений доступ до ПК через пристрій на macOS, iOS, iPadOS, а також через браузер або інший комп’ютер з Windows.

Додаток дозволяє підключатися до Windows 365, віртуального робочого столу Azure, Microsoft Dev Box або власного ПК. Як відзначають у Microsoft, утиліта підтримує кілька моніторів, різні роздільні здатності екрана, масштабування і не тільки.

Довідка Finance.ua:

з початку війни компанія системно підтримує Україну, вона вже надала допомогу на 540+ млн доларів;

Microsoft долучається до проєктів із цифровізації, кібербезпеки, розмінування, документування воєнних злочинів, судочинства, медицини та освіти.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.