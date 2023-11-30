Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги українським держустановам — Finance.ua

Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги українським держустановам
Університети, школи, лікарні, державні установи та визначені підприємства у сфері транспорту й оборони зможуть далі користуватися хмарними продуктами Microsoft до кінця 2024 року.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
Про що йдеться
Ідеться про безоплатний доступ до хмарного сховища Microsoft. Крім того, українські комерційні організації також зможуть користуватися сервісами компанії на пільгових умовах до кінця березня наступного року.
Раніше Microsoft випустила додаток Windows App, яке стане в пригоді багатьом користувачам. Він дозволяє отримати віддалений доступ до ПК через пристрій на macOS, iOS, iPadOS, а також через браузер або інший комп’ютер з Windows.
Додаток дозволяє підключатися до Windows 365, віртуального робочого столу Azure, Microsoft Dev Box або власного ПК. Як відзначають у Microsoft, утиліта підтримує кілька моніторів, різні роздільні здатності екрана, масштабування і не тільки.
Довідка Finance.ua:
- з початку війни компанія системно підтримує Україну, вона вже надала допомогу на 540+ млн доларів;
- Microsoft долучається до проєктів із цифровізації, кібербезпеки, розмінування, документування воєнних злочинів, судочинства, медицини та освіти.
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