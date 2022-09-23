Microsoft розповіла про розробку Windows 12 — Finance.ua
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Microsoft розповіла про розробку Windows 12

Фондовий ринок
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Напередодні Microsoft анонсувала перше масштабне оновлення Windows 11. І на честь цього компанія провела прес-конференцію.
На заході, окрім стандартних питань, було поставлено й одне цікаве. Представника Microsoft запитали, що він думає про потенційну Windows 12. Відповідь була дана пряма і однозначна — редмондська компанія не займається її розробкою.
При цьому варто зазначити, що більш ранні витоки говорили про протилежне — нібито в ІТ-корпорації вже займаються прототипуванням нової системи. Відоме навіть її кодове ім’я — Next Valley.
У той же час наші закордонні ЗМІ навіть називають орієнтовні терміни релізу Windows 12. На їхню думку, це має статися не раніше 2024 року, оскільки Microsoft перейшла на трирічний цикл оновлення своїх систем.
За матеріалами:
Portaltele
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