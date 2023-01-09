Microsoft припиняє підтримку Windows 8.1 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft припиняє підтримку Windows 8.1

Технології&Авто
16
Microsoft припиняє підтримку Windows 8.1
Microsoft припиняє підтримку Windows 8.1
Американська компанія Microsoft із 10 січня припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1.
Про це повідомляється на сайті компанії.
«10 січня 2023 року підтримка Windows 8.1 закінчиться, після чого технічна допомога та оновлення програмного забезпечення більше не надаватимуться», — йдеться у повідомленні.
Компанія рекомендує оновити пристрої під керуванням Windows 8.1 до більш актуального та підтримуваного випуску Windows.
Якщо пристрій не відповідає технічним вимогам для запуску поточного випуску Windows, рекомендується замінити його на пристрій, що підтримує Windows 11, додали в компанії.
«Корпорація Microsoft не пропонуватиме програму розширеного оновлення безпеки (ESU) для Windows 8.1. Продовження використання Windows 8.1 після 10 січня 2023 року може збільшити схильність організації до ризиків безпеки або вплинути на її здатність виконувати зобов’язання за відповідністю», — йдеться у заяві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.