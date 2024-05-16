Microsoft просить частину персоналу у КНР переїхати на тлі напруженості між Китаєм і США — Finance.ua
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Microsoft просить частину персоналу у КНР переїхати на тлі напруженості між Китаєм і США

Фондовий ринок
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Microsoft просить деяких своїх співробітників, які працюють у Китаї, розглянути можливість переїзду за межі країни, оскільки відносини між США і КНР стають все більш напруженими через технології штучного інтелекту і напівпровідників.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Газета The Wall Street Journal пише, що Microsoft просить близько 700−800 осіб, які займаються машинним навчанням та іншою роботою, пов’язаною з хмарними обчисленнями, розглянути можливість переїзду.
«Надання внутрішніх можливостей є регулярною частиною управління нашим глобальним бізнесом. В рамках цього процесу ми поділилися можливістю необов’язкового внутрішнього переведення з деякими співробітниками», — повідомив представник Microsoft.
За словами представника компанії, Microsoft залишається «прихильником» Китаю і продовжуватиме працювати там та на інших ринках.
Співробітникам, переважно інженерам китайської національності, на початку тижня запропонували перевестися до США, Ірландії, Австралії та Нової Зеландії, повідомляє WSJ з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.
Цей крок відбувається на тлі загострення китайсько-американських відносин, оскільки адміністрація президента Джо Байдена підвищила тарифи на різні види китайського імпорту, включаючи акумулятори для електромобілів, комп’ютерні чіпи та медичну продукцію.
За матеріалами:
Економічна Правда
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