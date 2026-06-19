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Microsoft показала нове покоління планшетів та ноутбуків Surface (фото)

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Microsoft показала нове покоління планшетів та ноутбуків Surface (фото)
Microsoft показала нове покоління планшетів та ноутбуків Surface (фото)
Microsoft анонсувала нове покоління ноутбуків і планшетів серії Surface, оснащених процесорами Qualcomm Snapdragon X2. До лінійки увійшли оновлені Surface Pro з 13-дюймовим дисплеєм і Surface Laptop у двох розмірах — 13,8 та 15 дюймів.
Surface Pro позиціонується як універсальний пристрій, що поєднує можливості планшета та повноцінного комп’ютера на Windows. Модель доступна в кольорах Platinum, Black і Dune та комплектується процесорами Snapdragon X2 Plus із 10 ядрами або більш продуктивним Snapdragon X2 Elite із 12 ядрами.
Пристрій оснащується 13-дюймовим сенсорним дисплеєм із частотою оновлення до 120 Гц, а покупці можуть обрати версію з OLED-матрицею. Обсяг оперативної пам’яті варіюється від 16 до 64 ГБ, а накопичувач може мати місткість від 256 ГБ до 1 ТБ. Також передбачена підтримка Wi-Fi 7. За даними Microsoft, автономність Surface Pro сягає 15,5 години відтворення локального відео. Стартова ціна становить $1499 доларів, а максимально оснащена версія коштує $3549 доларів.
<i>Фото: Microsoft</i>
Фото: Microsoft
Разом із планшетом компанія представила нові Surface Laptop із дисплеями діагоналлю 13,8 та 15 дюймів. Базова версія оцінена в $1599 доларів, тоді як більша модель стартує від $1699 доларів.
Обидва ноутбуки отримали якісні LCD-дисплеї з точною передачею кольорів і пропонуються в кольорах Platinum, Black та Dune. Для 13,8-дюймової версії також доступний ексклюзивний відтінок Jade.
Ноутбуки використовують ті самі процесори Snapdragon X2 Plus і Snapdragon X2 Elite, що й Surface Pro. Конфігурації оперативної пам’яті аналогічні — від 16 до 64 ГБ. Молодша модель оснащується накопичувачами від 256 ГБ до 1 ТБ, тоді як 15-дюймова версія стартує з 512 ГБ і також може бути оснащена накопичувачем на 1 ТБ.
Microsoft заявляє про високу автономність новинок: до 20 годин роботи для 13,8-дюймового Surface Laptop і до 19 годин для 15-дюймової версії. Молодша модель комплектується блоком живлення потужністю 39 Вт, а старша — адаптером на 65 Вт.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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