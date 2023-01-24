Microsoft підтвердила повідомлення про "багатомільярдні" інвестиції в OpenAI, яка досліджує штучний інтелект — Finance.ua
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Microsoft підтвердила повідомлення про "багатомільярдні" інвестиції в OpenAI, яка досліджує штучний інтелект

Фондовий ринок
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ЗМІ повідомляли, що Microsoft інвестує у лабораторію досліджень штучного інтелекту OpenAI до $10 млрд. 23 січня корпорація підтвердила, що OpenAI і Microsoft розширюють партнерство.
Про це йдеться в заяві OpenAI.
Угода між компаніями передбачає багаторічні «багатомільярдні» інвестиції в дослідження та розробку ШІ. Наразі сума вкладень не розголошується.
OpenAI і Microsoft працюватимуть над створенням кількох «суперкомп’ютерних систем» на базі хмарної платформи Azure, що належить корпорації. Крім того, компанії працюватимуть над створенням інструменту для впровадження штучного інтелекту у продукти Microsoft.
В рамках цієї угоди Microsoft також стане ексклюзивним постачальником хмарних послуг для OpenAI.
«Ми співпрацюємо з Microsoft, щоб розширити нашу технологію через наш API та Azure OpenAI, що дозволяє підприємствам і розробникам створювати на основі GPT, DALL·E та Codex. Ми також працювали разом над створенням технології OpenAI у таких програмах, як GitHub Copilot і Microsoft Designer», — резюмували в OpenAI.
Напередодні Microsoft повідомила, що розширює доступ до чат-боту з штучним інтелектом ChatGPT. Інтерес громадськості до OpenAI зріс саме після випуску в листопаді ChatGPT — текстового чат-бота, який може писати прозу, вірші чи навіть комп’ютерний код за командою.
Сам ChatGPT, а не лише базова технологія, незабаром стане доступним через хмару Microsoft.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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