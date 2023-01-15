Microsoft хоче інвестувати $10 млрд у розробника бота зі штучним інтелектом OpenAI — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft хоче інвестувати $10 млрд у розробника бота зі штучним інтелектом OpenAI

Фондовий ринок
18
Microsoft хоче інвестувати $10 млрд у розробника бота зі штучним інтелектом OpenAI
Microsoft хоче інвестувати $10 млрд у розробника бота зі штучним інтелектом OpenAI
Microsoft вступила в переговори про інвестування $10 млрд у компанію GAI, що розробила АІ-бота ChatGPT та інші АІ-технологій, в результаті чого вартість останньої зросте до $29 млрд.
Про це повідомляє Reuters.
Раунд фінансування мав завершитися ще наприкінці 2022 року, а у списку потенційних інвесторів значилася не лише Microsoft, а й низка венчурних компаній — необхідні документи їм було розіслано в останні тижні минулого року. Раніше про продаж акцій OpenAI компаніям Thrive Capital та Founders Fund при оцінці $29 млрд повідомила Wall Street Journal.
Згідно з умовами фінансування, Microsoft отримуватиме 75% прибутку OpenAI доти, доки АІ-лабораторія не окупить вкладення, передає Semafor, для чого компанії буде необхідно визначити стратегію монетизації своїх проектів, включаючи АІ-бота ChatGPT та генератор зображень Dall-E.
Після досягнення цього порога Microsoft отримає 49% акцій OpenAI, ще 49% дістануться іншим інвесторам, а власникам лабораторії відійдуть 2%.
OpenAI була заснована гендиректором Tesla Ілоном Маском та інвестором Семом Альтманом. У 2019 році Microsoft вклала в компанію $1 млрд.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.