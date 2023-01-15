Microsoft хоче інвестувати $10 млрд у розробника бота зі штучним інтелектом OpenAI — Finance.ua

Microsoft хоче інвестувати $10 млрд у розробника бота зі штучним інтелектом OpenAI Сьогодні 01:16 — Фондовий ринок

Microsoft хоче інвестувати $10 млрд у розробника бота зі штучним інтелектом OpenAI

Microsoft вступила в переговори про інвестування $10 млрд у компанію GAI, що розробила АІ-бота ChatGPT та інші АІ-технологій, в результаті чого вартість останньої зросте до $29 млрд.

Про це повідомляє Reuters

Раунд фінансування мав завершитися ще наприкінці 2022 року, а у списку потенційних інвесторів значилася не лише Microsoft, а й низка венчурних компаній — необхідні документи їм було розіслано в останні тижні минулого року. Раніше про продаж акцій OpenAI компаніям Thrive Capital та Founders Fund при оцінці $29 млрд повідомила Wall Street Journal.

Згідно з умовами фінансування, Microsoft отримуватиме 75% прибутку OpenAI доти, доки АІ-лабораторія не окупить вкладення, передає Semafor, для чого компанії буде необхідно визначити стратегію монетизації своїх проектів, включаючи АІ-бота ChatGPT та генератор зображень Dall-E.

Після досягнення цього порога Microsoft отримає 49% акцій OpenAI, ще 49% дістануться іншим інвесторам, а власникам лабораторії відійдуть 2%.

OpenAI була заснована гендиректором Tesla Ілоном Маском та інвестором Семом Альтманом. У 2019 році Microsoft вклала в компанію $1 млрд.

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