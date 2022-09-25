Meta звільняє співробітників з метою скорочення витрат — Finance.ua

Meta звільняє співробітників з метою скорочення витрат Вчора 04:18 — Фондовий ринок

Meta звільняє співробітників з метою скорочення витрат

Компанія Meta Platforms планує скоротити витрати як мінімум на 10% у найближчі місяці, частково за рахунок скорочення персоналу, оскільки гігант соціальних мереж стикається із уповільненням зростання та посиленням конкуренції, за словами джерел, пише The Wall Street Journal

Компанія почала непомітно витісняти значну кількість співробітників, реорганізовуючи відділи та надаючи співробітникам обмеження для подання заявок на інші посади в компанії, за словами нинішніх та колишніх менеджерів, знайомих із цим питанням, цей крок призводить до скорочення штату.

Очікується, що ці скорочення призведуть до ще більшого звільнення персоналу, кажуть джерела.

Ці кроки були зроблені після того, як керівники Meta кілька тижнів публічно обговорювали необхідність припинення найму та «безжального розставлення пріоритетів» у своєму бізнесі, уникаючи використання слова «звільнення».

Представник Meta Трейсі Клейтон послалася на липневу заяву генерального директора Марка Цукерберга про те, що компанії необхідно буде перерозподілити ресурси відповідно до корпоративних пріоритетів у міру зростання тиску на бізнес.

Компанія скорочує свої прогнози щодо операційних витрат з третього кварталу минулого року, але раніше не передбачала скорочення чисельності персоналу.

У Meta вже давно існує практика, згідно з якою співробітники, чиї посади скоротили, підлягають звільненню, якщо вони не можуть знайти нову роботу всередині компанії протягом місяця. Співробітники компанії називають це «чистилищем людських ресурсів», або «списком на 30 днів».

Раніше в Meta зазвичай лише співробітники, які вважалися небажаними, не могли здобути нові посади. Тепер, за словами співробітників та менеджерів, працівників із хорошою репутацією та хорошими відгуками про продуктивність регулярно звільняють.

Meta повідомила, що на кінець другого кварталу у неї було 83 553 співробітники, що на 32% більше, ніж рік тому.

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