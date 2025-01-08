Meta відмовляється від перевірки фактів і послаблює правила модерації контенту — Finance.ua

Meta відмовляється від перевірки фактів і послаблює правила модерації контенту Сьогодні 22:21 — Технології&Авто

Meta відмовляється від перевірки фактів і послаблює правила модерації контенту

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про кардинальний перегляд своєї політики модерації контенту, щоб зменшити цензуру і відновити «свободу слова» у Facebook та Instagram.

Meta припиняє свою сторонню програму перевірки фактів, переходячи на модель Community Notes («Нотатки спільноти»), яку використовують такі сайти, як X.com. У Meta були фільтри, які перевіряли будь-які порушення політики платформи, а зараз їх зосередять на протидії «незаконним і серйозним порушенням», як-от наркотикам, тероризму, експлуатації дітей. Що стосується менш серйозних порушень, то Meta покладатиметься на користувачів, які повідомлятимуть про проблеми.

«Проблема в тому, що фільтри помиляються, і вони видаляють багато вмісту, якого не мали б… Ми також збираємося налаштувати наші фільтри контенту, щоб вимагати набагато більшої певності перед його видаленням. Реальність така, що це компроміс», — наголосив Цукерберг.

Також Meta позбудеться багатьох обмежень щодо таких тем, як імміграція і гендер, оскільки те, «що починалося як рух за більшу інклюзивність, все частіше використовувалося для того, щоб обмежити думки та обмежити людей з різними ідеями, і це зайшло занадто далеко».

Натомість у Facebook та Instagram повернеться політичний контент. Користувачів заохочуватимуть застосувати «персоналізований» підхід до такого контенту.

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За словами Цукерберга, Meta співпрацюватиме з обраним президентом Дональдом Трампом, «щоб протистояти урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру». Гендиректор додав, що у США найсильніший конституційний захист свободи слова у світі, тоді як у Європі «постійно зростає кількість законів, які інституціоналізують цензуру та ускладнюють створення там чогось інноваційного», у Латинській Америці «є таємні суди, які можуть наказати компаніям тихо закритися», а в Китаї заборонили діяльність Meta.

«Єдиний спосіб відштовхнути цю глобальну тенденцію — це підтримка уряду США. І тому це було так важко протягом останніх чотирьох років, коли навіть уряд США наполягав на цензурі. Переслідуючи нас та інші американські компанії, він надихнув інші уряди піти ще далі. Але тепер у нас є можливість відновити свободу вираження поглядів, і я радий нею скористатися», — резюмував Цукерберг.

Зміни спочатку впроваджуватимуть у Сполучених Штатах.

theБабель За матеріалами:

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