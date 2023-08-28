Meta розробила ШІ-модель, яка може перекладати на сотню мов — Finance.ua

Meta розробила ШІ-модель, яка може перекладати на сотню мов Сьогодні 01:23 — Технології&Авто

Meta розробила ШІ-модель, яка може перекладати на сотню мов

Американська компанія Meta презентувала SeamlessM4T, модель на основі штучного інтелекту, що може перекладати та транскрибувати на близько 100 мов світу.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«Ми представляємо SeamlessM4T, першу універсальну мультимодальну та багатомовну модель перекладу на основі штучного інтелекту, яка дозволяє людям легко спілкуватися за допомогою голосового мовлення й тексту, написаного різними мовами», — заявили в Meta.

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Зазначається, що SeamlessM4T підтримує розпізнавання голосового мовлення, переклад голосового мовлення в текст, синхронний переклад, переклад тексту в текст, а також переклад тексту в голосове мовлення з підтримкою майже 100 мов.

«Єдиний системний підхід SeamlessM4T зменшує кількість помилок і затримок, підвищуючи ефективність і якість процесу перекладу. Це дозволяє людям, які розмовляють різними мовами, ефективніше спілкуватися один з одним» — додали у компанії.

Укрінформ За матеріалами:

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