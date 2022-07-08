Mета презентувала онлайн-перекладач зі штучним інтелектом — Finance.ua

Mета презентувала онлайн-перекладач зі штучним інтелектом Вчора 01:23 — Фондовий ринок

підтримує 200 мов, зокрема українську, а також малорозповсюджені мови, пише Компанія Meta запустила модель штучного інтелекту NLLB-200, який призначений для онлайн-перекладів. Алгоритм перекладача, зокрема українську, а також малорозповсюджені мови, пише processer.

Розробка дозволить покращити якість перекладу текстів на платформах Facebook та Instagram, а також сторонніх сервісах на кшталт «Вікіпедії».

Компанія також відкрила доступ до вихідного коду NLLB-200 на платформі GitHub. Крім того було запущено сайт , який демонструє роботу нової моделі на прикладі оповідань для дітей.

Поміж іншого, Meta анонсувала грантову програму у розмірі $200 000. У ній можуть брати участь некомерційні організації, які бажають дослідити способи застосування NLLB-200 у реальному світі

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