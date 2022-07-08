Mета презентувала онлайн-перекладач зі штучним інтелектом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mета презентувала онлайн-перекладач зі штучним інтелектом

Фондовий ринок
1839
Компанія Meta запустила модель штучного інтелекту NLLB-200, який призначений для онлайн-перекладів. Алгоритм перекладача підтримує 200 мов, зокрема українську, а також малорозповсюджені мови, пише processer.
Розробка дозволить покращити якість перекладу текстів на платформах Facebook та Instagram, а також сторонніх сервісах на кшталт «Вікіпедії».
Компанія також відкрила доступ до вихідного коду NLLB-200 на платформі GitHub. Крім того було запущено сайт, який демонструє роботу нової моделі на прикладі оповідань для дітей.
Поміж іншого, Meta анонсувала грантову програму у розмірі $200 000. У ній можуть брати участь некомерційні організації, які бажають дослідити способи застосування NLLB-200 у реальному світі
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.