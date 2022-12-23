Meta погодилася заплатити $725 млн за врегулювання позову про конфіденційність — Finance.ua

Meta погодилася заплатити $725 млн за врегулювання позову про конфіденційність Сьогодні 23:11 — Фондовий ринок

Meta Platforms Inc. погодилася заплатити $725 млн для врегулювання давнього судового процесу, в якому стверджувалося, що Facebook незаконно передав дані користувачів дослідницькій фірмі Cambridge Analytica.

Про це пише Bloomberg.

«Це найбільше відшкодування, яке коли-небудь досягнуто в груповому позові про конфіденційність даних, і найбільша сума, яку Facebook колись платив за врегулювання приватного групового позову», — заявили позивачі в судовому позові.

Мирова угода стосується позову 2018 року, поданого користувачами Facebook після того, як зʼясувалося, що британська дослідницька фірма, повʼязана з президентською кампанією Дональда Трампа у 2016 році, отримала доступ до даних 87 млн користувачів соціальної мережі. Угода вимагає схвалення федерального судді.

Материнська компанія Facebook могла б сплатити ще сотні мільйонів доларів, якби дійшла до суду та програла справу.

«Ми домагалися врегулювання, оскільки це відповідає інтересам нашої спільноти та акціонерів», — йдеться в заяві Meta.

З того часу, як справу було порушено, Facebook перестав дозволяти третім сторонам отримувати доступ до даних про користувачів через їхніх друзів, заявили позивачі в судовому документі з докладним описом мирової угоди.

Компанія також розширила свої можливості щодо обмеження та моніторингу того, як треті сторони отримують та використовують інформацію користувачів Facebook, та покращила свої методи інформування користувачів про те, яку інформацію Facebook збирає та передає про них, згідно з заявою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.