Meta хоче використовувати атомну енергію для своїх дата-центрів — Finance.ua

Meta хоче використовувати атомну енергію для своїх дата-центрів Сьогодні 03:44 — Фондовий ринок

Компанія Meta підтвердила свої плани щодо використання атомної енергії для забезпечення енергією американських центрів обробки даних. Компанія оголосила , що приймає пропозиції від розробників ядерної енергетики для роботи над проектом, метою якого є додавання від одного до чотирьох гігават потужностей атомної енергетики «починаючи з початку 2030-х років».

У запиті на участь у конкурсі зазначено, що Meta шукає партнерів, які мають досвід роботи з «малими модульними реакторами (ММР) або більшими ядерними реакторами». Axios повідомляє, що компанія «географічно агностична» щодо розташування потенційних ядерних майданчиків. Раніше компанія планувала побудувати центр обробки даних на ядерній енергії, як повідомляла Financial Times на початку цього року, але ці плани були скасовані після виявлення рідкісного виду бджіл поблизу майданчика.

«Оскільки нові інновації приносять значні технологічні досягнення в різних секторах і підтримують економічне зростання, ми вважаємо, що ядерна енергія може допомогти забезпечити стабільне базове навантаження для підтримки потреб електромереж, які живлять як наші дата-центри (фізична інфраструктура, на якій працюють платформи Meta), так і громади навколо них», — йдеться в заяві компанії.

Meta — не єдина велика технологічна компанія, яка використовує ядерну енергію для реалізації своїх амбіцій у сфері штучного інтелекту. Нещодавно Google оголосив про угоду щодо будівництва кількох реакторів у США з метою додати 500 мегават ядерної енергії від ММР. Цього року Microsoft також заявила, що хоче відродити атомну електростанцію Три-Майл-Айленд у Пенсильванії, щоб підживлювати свою розробку ШІ.

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