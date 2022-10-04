Мешканці 66 населених пунктів втратили право на державну допомогу на проживання — Finance.ua
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Мешканці 66 населених пунктів втратили право на державну допомогу на проживання

Казна та Політика
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Перелік громад, на основі яких здійснюють виплати допомоги ВПО і людям, які знаходяться в зоні бойових дій чи окупації, оновили, пише Пенсійний кур’єр.
Як повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, наразі у списку знаходиться 326 територіальних громад, що на одну менше, ніж у попередньому переліку, затвердженому 13 вересня.
Зі списку виключили Корюківську міську об’єднану територіальну громаду Корюківського району Чернігівської області. Таким чином, мешканці 66 населених пунктів, які входять до складу відповідної громади, втратили право на отримання державної допомоги на проживання в розмірі 2000 грн на місяць на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю.
Таким чином, нараз на виплати ВПО мають право мешканці 326 громад дев’яти областей. Повний список тут.
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За матеріалами:
Finance.ua
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