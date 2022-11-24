Mercedes закрила доступ до режиму швидкого прискорення в електромобілях пейволом — передплата коштує $1200 на рік — Finance.ua

Mercedes закрила доступ до режиму швидкого прискорення в електромобілях пейволом — передплата коштує $1200 на рік Сьогодні 23:19 — Фондовий ринок

Компанія Mercedes приєдналася до когорти автовиробників, що обмежують функціональні можливості у своїх автомобілях, щоб дати доступ до них за окрему плату. Майбутнє оновлення Acceleration Increase забезпечить можливість використання більш продуктивного режиму двигуна, на який той здатний спочатку. Але активувати його можна лише на умовах платної підписки.

Так, передплата вартістю $1200 на рік відкриє доступ до режиму водіння Dynamic. Він підвищує потужність двигуна на 20-24%, збільшує момент сили, і скорочує час розгону до 60 миль на годину (96,6 км/год) на 0,8-0,9 секунди. Підписка не вимагає жодних фізичних оновлень для обладнання, а лише програмно розблокує продуктивніший режим роботи двигуна. У такий спосіб, Mercedes навмисно обмежила продуктивність для подальшого продажу як додаткову опцію. Ця пропозиція доступна власникам електромобілів Mercedes-EQ EQE та Mercedes-EQ EQS.

Оскільки глобальний продаж нових автомобілів в останні роки впав, автовиробники почали шукати альтернативні способи отримання доходу. Одним із них стали продажі оновлень програмного забезпечення та функцій як підписку. Так вони отримують безперервний потік доходу протягом тривалого часу після продажу автомобіля.

Такий підхід має право на життя певних програмних пропозицій, таких як преміальні навігаційні функції або віддалений моніторинг транспортних засобів. Але розглянутий вище приклад передбачає, що автовиробник спочатку встановив продуктивніші апаратні ресурси на автомобіль і продав готовий автомобіль, спеціально урізавши в ньому можливості. Розкрити спочатку закладений потенціал можна лише за умов чималої щорічної передплати. Раніше на такий же крок пішла компанія BMW, «дозволивши» покупцям своїх автомобілів використовувати підігрів сидінь за $18 на місяць. Також BMW намагалася (на щастя, невдало) стягувати з покупців плату за доступ до Apple CarPlay та Android Auto — $80 на рік. У автомобілях інших брендів ці функції доступні без будь-яких додаткових щорічних оплат.

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