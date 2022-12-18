Mercedes представив новий люксовий Maybach — Finance.ua

Mercedes представив новий люксовий Maybach 18.12.2022, 00:38 — Технології&Авто

Mercedes представив новий люксовий Maybach

Німецька компанія Mercedes-Benz презентувала спеціальну версію свого флагманського седана Mercedes-Maybach S-Class у виконанні Haute Voiture. Загалом буде виготовлено 150 екземплярів новинки.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Версія Haute Voiture вирізняється особливим двоколірним забарвленням. Основна частина кузова має золотисто-рожевий колір, а дах, капот, кришка багажника та колісні диски отримали насичений темно-синій колір.

Аналогічна комбінація кольорів використовується в салоні автомобіля. Верхня частина дверних карток, панель приладів і рульове колесо мають темно-синю обробку. А більшість салону оздоблена білою шкірою і прикрашена численними декоративними елементами кольору рожевого золота.

Крім того, в інтер’єрі використовується букльована тканина у вигляді вставок на дверних панелях, для оббивки сидінь та на підголівниках. Килимки для підлоги виготовлені з льону і пухнастого мохера. Центральну консоль прикрашає табличка із порядковим номером конкретного екземпляра. У багатому списку опцій передбачений комплект золотисто-рожевих фужерів для шампанського.

Інфо-розважальна система MBUX має унікальне меню, яке використовуватиметься лише на версії Haute Voiture. У меню вибору профілю є графіка кольорів магнолії та блискучі частинки.

Кожен покупець отримає подарункову коробку ручної роботи з номерною табличкою автомобіля, масштабною моделлю та брелоком для ключів. У комплект також входить автомобільний чохол з логотипом бренду та значком Haute Voiture.

Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture представили на спеціальному заході у Дубаї. Крім автомобіля компанія презентувала колекцію дорожніх сумок, виконаних з тих самих матеріалів, які використовуються для обробки салону новинки. У продаж ексклюзивна новинка надійде на початку наступного року.

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