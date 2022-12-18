Mercedes представив новий люксовий Maybach — Finance.ua

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Mercedes представив новий люксовий Maybach

Технології&Авто
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Mercedes представив новий люксовий Maybach
Mercedes представив новий люксовий Maybach
Німецька компанія Mercedes-Benz презентувала спеціальну версію свого флагманського седана Mercedes-Maybach S-Class у виконанні Haute Voiture. Загалом буде виготовлено 150 екземплярів новинки.
Про це повідомляє прес-служба виробника. Версія Haute Voiture вирізняється особливим двоколірним забарвленням. Основна частина кузова має золотисто-рожевий колір, а дах, капот, кришка багажника та колісні диски отримали насичений темно-синій колір.
Аналогічна комбінація кольорів використовується в салоні автомобіля. Верхня частина дверних карток, панель приладів і рульове колесо мають темно-синю обробку. А більшість салону оздоблена білою шкірою і прикрашена численними декоративними елементами кольору рожевого золота.
Mercedes представив новий люксовий Maybach
Крім того, в інтер’єрі використовується букльована тканина у вигляді вставок на дверних панелях, для оббивки сидінь та на підголівниках. Килимки для підлоги виготовлені з льону і пухнастого мохера. Центральну консоль прикрашає табличка із порядковим номером конкретного екземпляра. У багатому списку опцій передбачений комплект золотисто-рожевих фужерів для шампанського.
Mercedes представив новий люксовий Maybach
Інфо-розважальна система MBUX має унікальне меню, яке використовуватиметься лише на версії Haute Voiture. У меню вибору профілю є графіка кольорів магнолії та блискучі частинки.
Кожен покупець отримає подарункову коробку ручної роботи з номерною табличкою автомобіля, масштабною моделлю та брелоком для ключів. У комплект також входить автомобільний чохол з логотипом бренду та значком Haute Voiture.
Mercedes представив новий люксовий Maybach
Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture представили на спеціальному заході у Дубаї. Крім автомобіля компанія презентувала колекцію дорожніх сумок, виконаних з тих самих матеріалів, які використовуються для обробки салону новинки. У продаж ексклюзивна новинка надійде на початку наступного року.
За матеріалами:
Обозреватель
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