Mercedes показав інтер’єр нового E-класу (фото) — Finance.ua

Mercedes показав інтер’єр нового E-класу (фото) 27.02.2023, 00:13 — Фондовий ринок

Компанія Mercedes-Benz розсекретила інтер’єр нової моделі E-Class.

Як стало відомо MMR , нова панель приладів повністю складається з трьох кольорових дисплеїв, які розташовуються на всю ширину — від дверей до дверей. При цьому їх кут огляду спеціально обмежений таким чином, щоб водія не відволікало те, що бачать пасажири.

Серед доступного контенту — відеоігри, онлайн відео- та аудіосервіси, відеоконференції, зокрема Zoom, та багато іншого.

Водій також зі свого місця може користуватися сервісами, але лише тоді, коли машина припаркована. Крім дисплеїв інтер’єр привертає увагу сучасним підсвічуванням.

У компанії обіцяють випустити модель на ринок Північної Америки наприкінці 2023 року. Зовнішність самої машини поки що засекречена, як і її заводське ім’я. Зазначимо, що останні седани Mercedes E-класу випускалися із заводськими індексами W210, W211, W212 та W213. Логічно припустити, що новинка увійде до історії як W214.

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