Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР — Finance.ua

Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР Сьогодні 22:11 — Технології&Авто

Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР

Розслідування ЄС щодо субсидій для електромобілів у Пекіні має на меті захистити його автовиробників від потоку дешевих китайських автомобілів. Але якщо це призведе до взаємних тарифів, три німецькі виробники авто преміум-класу ризикують зазнати великих втрат.

Про це пише Bloomberg.

Доходи з китайського ринку складають понад 25% основного чистого прибутку німецьких автовиробників. Китай є найбільшим пунктом призначення найдорожчих автомобілів Німеччини, таких як Mercedes S-класу, BMW 7-ї серії, Porsche Cayenne та Audi A8.

Зараз ці транспортні засоби імпортуються Китаєм, що ставить їх на лінію вогню, якщо Пекін помститься за будь-які заходи ЄС.

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За даними Китайського центру автомобільних технологій і досліджень, BMW імпортує велику частку автомобілів вищого класу в Китай. Минулого року на КНР припадало більше третини світових продажів 7-ї серії BMW і S-класу Mercedes.

Для дочірньої компанії Volkswagen, Audi, Китай склав більше третини світових продажів. У 2022 році автовиробник експортував до Китаю понад 10 тис своїх седанів A8, виготовлених виключно в Неккарзульмі, Німеччина.

Головний торговий переговорник ЄС Валдіс Домбровскіс напередодні підтвердив «більш наполегливу» позицію блоку щодо торгівлі з Китаєм.

Якщо Китай вирішить відповісти митом на імпорт, позначка «Зроблено в Німеччині», яка довгий час вважалася знаком вишуканості, може виявитися недоліком, резюмує Bloomberg.

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Економічна Правда За матеріалами:

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