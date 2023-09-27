Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР — Finance.ua
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Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР

Технології&Авто
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Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
Розслідування ЄС щодо субсидій для електромобілів у Пекіні має на меті захистити його автовиробників від потоку дешевих китайських автомобілів. Але якщо це призведе до взаємних тарифів, три німецькі виробники авто преміум-класу ризикують зазнати великих втрат.
Про це пише Bloomberg.
Доходи з китайського ринку складають понад 25% основного чистого прибутку німецьких автовиробників. Китай є найбільшим пунктом призначення найдорожчих автомобілів Німеччини, таких як Mercedes S-класу, BMW 7-ї серії, Porsche Cayenne та Audi A8.
Зараз ці транспортні засоби імпортуються Китаєм, що ставить їх на лінію вогню, якщо Пекін помститься за будь-які заходи ЄС.
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За даними Китайського центру автомобільних технологій і досліджень, BMW імпортує велику частку автомобілів вищого класу в Китай. Минулого року на КНР припадало більше третини світових продажів 7-ї серії BMW і S-класу Mercedes.
Для дочірньої компанії Volkswagen, Audi, Китай склав більше третини світових продажів. У 2022 році автовиробник експортував до Китаю понад 10 тис своїх седанів A8, виготовлених виключно в Неккарзульмі, Німеччина.
Головний торговий переговорник ЄС Валдіс Домбровскіс напередодні підтвердив «більш наполегливу» позицію блоку щодо торгівлі з Китаєм.
Якщо Китай вирішить відповісти митом на імпорт, позначка «Зроблено в Німеччині», яка довгий час вважалася знаком вишуканості, може виявитися недоліком, резюмує Bloomberg.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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