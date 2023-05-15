Mercedes-Benz знімає з виробництва одну зі своїх моделей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mercedes-Benz знімає з виробництва одну зі своїх моделей

Фондовий ринок
54
Mercedes-Benz знімає з виробництва одну зі своїх моделей
Mercedes-Benz знімає з виробництва одну зі своїх моделей
Виробник Mercedes-Benz підтвердив плани щодо припинення виробництва моделі Mercedes-Benz CLS. Випуск буде зупинено 31 серпня 2023 року.
Про це повідомляє MMR із посиланням на німецьку компанію.
Актуальна модель використовує ту ж платформу, двигуни та технології, що й E-Class. Однак, незважаючи на те, що Mercedes-Benz нещодавно представив нове покоління E-Class, четверта генерація CLS не здобула путівку в життя.
Mercedes-Benz радить клієнтам, які зацікавлені у покупці автомобілів такого типу, звернути увагу на нові електричні седани Mercedes-Benz EQE та EQS.
Примітно, що саме CLS вважається першим чотиридверним купе. Можливо, завершення життєвого циклу моделі пов’язане із прагненням компанії спростити свій модельний ряд з метою подальшого переходу до електромобілів.
Раніше компанія Mercedes-Benz офіційно представила седан Mercedes-Benz E-Class нового покоління. Ціни та точна дата старту продажів Mercedes-Benz E-Class шостого покоління наразі невідомі.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.