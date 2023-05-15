Mercedes-Benz знімає з виробництва одну зі своїх моделей — Finance.ua

Mercedes-Benz знімає з виробництва одну зі своїх моделей 15.05.2023, 00:10 — Фондовий ринок

Mercedes-Benz знімає з виробництва одну зі своїх моделей

Виробник Mercedes-Benz підтвердив плани щодо припинення виробництва моделі Mercedes-Benz CLS. Випуск буде зупинено 31 серпня 2023 року.

Про це повідомляє MMR із посиланням на німецьку компанію.

Актуальна модель використовує ту ж платформу, двигуни та технології, що й E-Class. Однак, незважаючи на те, що Mercedes-Benz нещодавно представив нове покоління E-Class, четверта генерація CLS не здобула путівку в життя.

Mercedes-Benz радить клієнтам, які зацікавлені у покупці автомобілів такого типу, звернути увагу на нові електричні седани Mercedes-Benz EQE та EQS.

Примітно, що саме CLS вважається першим чотиридверним купе. Можливо, завершення життєвого циклу моделі пов’язане із прагненням компанії спростити свій модельний ряд з метою подальшого переходу до електромобілів.

Раніше компанія Mercedes-Benz офіційно представила седан Mercedes-Benz E-Class нового покоління. Ціни та точна дата старту продажів Mercedes-Benz E-Class шостого покоління наразі невідомі.

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.