Mercedes-Benz запустив серійне виробництво другої електричної вантажівки — Finance.ua

Mercedes-Benz запустив серійне виробництво другої електричної вантажівки Вчора 01:19 — Технології&Авто

Mercedes-Benz запустив серійне виробництво другої електричної вантажівки

Компанія Daimler Truck оголосила про початок серійного виробництва другої електричної вантажівки Mercedes-Benz eEconic на складальному майданчику у місті Верті.

Mercedes-Benz eEconic призначений для використання у міських комунальних службах. Автомобіль заснований на тій самій архітектурі, що і Mercedes-Benz eActros, що надійшов у виробництво у жовтні 2021 року.

Виробництво електровантажівок здійснюється поруч із дизельними моделями на одній складальній лінії Mercedes-Benz Special Truck. Після того як автомобіль майже зібраний, eEconic доукомплектовують у Центрі вантажних автомобілів майбутнього, де встановлюються компоненти електроприводу.

Mercedes-Benz eEconic e300 оснащений батарейними блоками, що мають сумарну ємність 336 кВт*год. Запас ходу із вантажем очікується на рівні 100-150 кілометрів. При цьому заряджати батареї можна зарядним пристроєм потужністю 160 кВт, що дозволяє поповнювати батарею з 20 до 80 відсотків за 75 хвилин. Перший серійний eEconic буде передано компанії Urbaser A/S, яка працює в Данії.

І це далеко не остання електрична вантажівка Daimler Trucks. У 2024 році компанія має намір представити тягач Mercedes-Benz eActros LongHaul, здатний долати до 500 кілометрів на одній зарядці. Перші прототипи вже проходять внутрішні випробування, а цього року вони вийдуть на дороги загального користування.

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