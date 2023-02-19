Мер Львова назвав кількість переселенців у місті — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мер Львова назвав кількість переселенців у місті

Казна та Політика
169
На сьогодні у Львові живуть 150 тисяч українців з інших регіонів України. З них понад 100 тисяч офіційно зареєстровані як ВПО.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Через Львів пройшло більше 5 мільйонів наших українців. У нас було близько 300 міжнародних журналістів і вони ніяк не могли зрозуміти, як місто функціонує, тому що, якби ситуація була б в одній з європейських столиць, це був би колапс», — сказав Садовий.
Після деокупації Херсону, каже Садовий, багато переселенців вирішили повернутися додому.
«Ви знаєте, українці — це унікальні люди. Навіть, говорячи про переселенців, у нас їх проживає 150 тисяч у Львові, 107 офіційно, а 43 тисячі без реєстрації. Коли відбулась деокупація Херсонського регіону, у нас багато людей вирішило повертатись назад до Херсону. Ми питаємо — а є вода, є світло? Кажуть — ні, нема, але ми їдемо додому, тому що це все треба відновлювати. Українець мусить посадити бульбу, городину і обробити, бо то є своє», — розповів мер Львова.
Нагадаємо, під час війни на перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область, де 1-кімнатна квартира подорожчала у 2,1 рази до 11 тисяч гривень.
Станом на 1 березня 2021 року населення Львова, за офіційною інформацією, становило 718 тисяч осіб.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.