Мер Львова назвав кількість переселенців у місті — Finance.ua

Мер Львова назвав кількість переселенців у місті Сьогодні 22:33 — Казна та Політика

На сьогодні у Львові живуть 150 тисяч українців з інших регіонів України. З них понад 100 тисяч офіційно зареєстровані як ВПО.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Через Львів пройшло більше 5 мільйонів наших українців. У нас було близько 300 міжнародних журналістів і вони ніяк не могли зрозуміти, як місто функціонує, тому що, якби ситуація була б в одній з європейських столиць, це був би колапс», — сказав Садовий.

Після деокупації Херсону, каже Садовий, багато переселенців вирішили повернутися додому.

«Ви знаєте, українці — це унікальні люди. Навіть, говорячи про переселенців, у нас їх проживає 150 тисяч у Львові, 107 офіційно, а 43 тисячі без реєстрації. Коли відбулась деокупація Херсонського регіону, у нас багато людей вирішило повертатись назад до Херсону. Ми питаємо — а є вода, є світло? Кажуть — ні, нема, але ми їдемо додому, тому що це все треба відновлювати. Українець мусить посадити бульбу, городину і обробити, бо то є своє», — розповів мер Львова.

Нагадаємо, під час війни на перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область, де 1-кімнатна квартира подорожчала у 2,1 рази до 11 тисяч гривень.

Станом на 1 березня 2021 року населення Львова, за офіційною інформацією, становило 718 тисяч осіб.

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