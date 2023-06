Менше ніж 3 євро. Як скористатися бюджетним проїздом в Англії — Finance.ua

Менше ніж 3 євро. Як скористатися бюджетним проїздом в Англії Сьогодні 03:57 — Особисті фінанси

Вартість проїзду в автобусах більшості районів Англії буде не більше ніж 2 фунти (2,26 євро) щонайменше до кінця червня цього року. Ймовірно, опцію продовжать до кінця жовтня. Британський уряд запровадив таку програму, щоб заохотити людей вибирати громадський транспорт замість приватних авто.

Пасажири можуть заплатити значно менше звичної ціни квитка. В акції беруть участь більшість великих автобусних операторів.

Як купити квитки за 2 фунти та де ними можна скористатися

Цього року в Англії набули чинності тарифи на проїзд в автобусах в розмірі 2 фунтів стерлінгів на більшості маршрутів за містами. Кампанія під назвою «Пересувайся за 2 фунти» (Get around for 2£) має на меті заохотити людей частіше користуватися громадським транспортом.

Середня ціна становить 2,80 фунтів стерлінгів (3,16 євро). Мандрівники можуть заощадити близько 30%на більшості маршрутів або до 87% на деяких сільських маршрутах. Понад 130 автобусних операторів беруть участь в ініціативі, включаючи National Express і Stagecoach.

Зверніть увагу. Вартість проїзду 2 фунти доступна лише на території Англії за межами Лондона. Наприклад, до Уельсу ви можете подорожувати за 2 фунти, якщо сідаєте на автобус з Англії. Однак коли ви в'їдете в Уельс, застосовуватимуться інші тарифи. Список маршрутів-виключень, де квиток не діє, можна переглянути за посиланням

Після активації мобільні квитки дійсні лише 4 години.

Одноразовий квиток за 2 фунти можна купити у додатку Arriva UK Bus або сплатити за нього при посадці готівкою або карткою. Додаток доступний в Apple App Store і Google Play.

