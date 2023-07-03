Менше 5 л на 100 км: представлено кросовер із величезним запасом ходу (фото) — Finance.ua

Менше 5 л на 100 км: представлено кросовер із величезним запасом ходу (фото) Сьогодні 22:57 — Технології&Авто

Менше 5 л на 100 км: представлено кросовер із величезним запасом ходу (фото)

Виробник електромобілів AITO, який перебуває під крилом Huawei, представив нову версію свого кросовера AITO M 5 Standard Edition. Очікується, що постачання новинки розпочнеться у серпні, повідомляє MMR.

AITO M 5 Standard Edition доступний у шести кольорах кузова та оснащений вдосконаленою системою допомоги при керуванні 2-го рівня, що підтримується 3 радарами міліметрового діапазону, 12 ультразвуковими радарами та 5 камерами для реалізації автоматичного екстреного гальмування, допомоги в утриманні смуги руху, віддаленої допомоги при паркуванні. Також є адаптивний круїз-контроль.

Автомобіль отримав нові світлодіодні фари з двома лінзами, логотип бренду AITO ззаду може підсвічуватись, а при цьому машина отримала висувні ручки. Камера заднього огляду має функцію самоочищення.

Кросовер оснащений гібридною системою, що складається з бензинового двигуна об'ємом 1,5 л та електромотора. Потужність сягає 500 к.с., а розгін до 100 км/год займає 4,4 секунди. Запас ходу за циклом CLTC може досягати 1455 км з повним баком і зарядженою батареєю. Витрата палива становить лише 4,87 л/100 км.

У Китаї вже стартували попередні замовлення за ціною 35 800 доларів за задньопривідну модель і 38 500 доларів — за повнопривідну.

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