Meizu випустить свій перший складаний смартфон до кінця 2023 року — Finance.ua
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Meizu випустить свій перший складаний смартфон до кінця 2023 року

Фондовий ринок
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За останні кілька років смартфони, що складаються, викликають хвилю в технологічній індустрії, і кілька великих брендів випускають власні моделі. Нещодавно OnePlus оголосила про свій план випустити пристрій зі складаним екраном пізніше цього року. І сьогодні стало відомо, що Meizu, китайська компанія електроніки, є останньою, хто приєднався до цієї тенденції, оголосивши, що хоче випустити свій перший складаний смартфон до кінця 2023 року.
Повідомляється, що виконавчий віце-президент Meizu Хуан Чжипан оголосив, що компанія випустить свій перший складаний смартфон до кінця 2023 року. Хоча жодних подробиць про продукт не розголошується, очікується, що складаний смартфон з’явиться в лінійці продуктів Meizu, щоб запропонувати споживачам більше різноманітних варіантів на вибір.
У минулому Meizu в основному зосереджувався на виробництві смартфонів і портативних аксесуарів, але останнім часом бізнес бренду зі смартфонами був відносно тихим. Останній великий випуск смартфонів компанії, Meizu 18, був представлений у 2021 році. Однак Meizu зараз готується до запуску нової флагманської серії, відомої як Meizu 20.
Лінійка Meizu 20 повинна включати два смартфони — Meizu 20 і Meizu 20 Pro. Повідомлялося , що моделі Pro будуть оснащені 10-бітним дисплеєм Samsung E6 LTPO AMOLED з роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення 120 Гц. Він може мати 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією зображення та акумулятор на 5000 мАг із підтримкою бездротової зарядки 50 Вт і дротової 80 Вт.
Крім того, Meizu 20 Pro також був помічений на AnTuTu з процесором Snapdragon 8 Gen 2 SoC, Android 13, 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ пам’яті. Наразі дата запуску нової серії не повідомляється. Модельний ряд може з’явитися навесні цього року.
За матеріалами:
Portaltele
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